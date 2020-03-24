Вслед за YouTube и Netflix стриминговый сервис Disney+, а также социальная сеть Faceebook готовы снизить качество видео по просьбе Евросоюза. Это необходимо, чтоб избежать возможной перегрузки сети, связанной с карантином, передает 112.ua.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон обратился к видеосервисам с просьбой понизить качество видео. В ЕС считают, что нагрузка на сеть в дни карантина может быть слишком высокой, поскольку много людей находится дома.

Помимо понижения качества видео, Disney также отложил с 24 марта на 7 апреля запуск своего стримингового сервиса во Франции. На других рынках, где сервис все же будет запущен в запланированный ранее срок, пропускная способность будет снижена минимум на 25%.

Что касается Facebook, компания согоасилась понизить качество роликов также и в Instagram.

Напомним, на днях аналогичное решение приняли YouTube и Netflix.

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