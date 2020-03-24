Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, совместно с провайдерами и операторами телекоммуникационной услуги запустила в тестовом режиме карту покрытия Украины широкополосным интернетом. Карта доступна на сайте НКРСИ.

Согласно данным, на карте указаны областные центры и населенные пункты, в которых обеспечена возможность предоставления проводного и беспроводного доступа к интернету по различным технологиям. Среди них:

FTTx – фиксированный широкополосный доступ по волоконно-оптическим линиям;

xPON – фиксированный широкополосный доступ по пассивным оптическим линиям;

xDSL – широкополосный доступ по телефонным линиям;

DOCSIS – фиксированный широкополосный доступ через сети кабельного телевидения;

WLL – фиксированный широкополосный радиодоступ;

Other – широкополосный доступ по другим технологиям.

Карта содержит данные по ШПД по состоянию на 1 января 2020 года. Отмечается, что в дальнейшем она будет пополняться новой информацией от провайдеров и операторов.

Напомним, в конце прошлого года НКРСИ представила веб-карту покрытия Украины мобильной связью на базе технологии 4G.

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