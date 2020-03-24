Как создать интернет-магазин
Интернет-магазин полезен тем, кто занимается реализацией товаров или услуг. От обычного магазина он отличается – типом площадки. Если в первом случае необходимо иметь помещение, профессиональных продавцов, витрины и так далее, то для интернет-магазина достаточно иметь домен, хостинг и качественный сайт.
Профессионалы BrainLab помогут создать грамотный интернет-магазин https://brainlab.com.ua/uslugi/shop-site, который позволит клиентам осуществлять покупку дистанционно.
Этапы разработки интернет-магазина
Как и любой сайт, интернет-магазин имеет несколько этапов разработки:
- Проектирование. Сотрудники BrainLab должны знать и понимать, что хочет заказчик и каким он видит свой будущий сайт;
- Разработка дизайна. Для быстрого результата и при желании сэкономить деньги – подойдет типовой дизайн. Есть и другой вариант – создание фирменного стиля. В этом случае учитывается целевая аудитория, возможность соединения дизайна с программной платформой проекта;
- Работа над программной составляющей интернет-магазина. Самый трудоемкий этап создания интернет-магазина. При помощи программного кода реализуются пользовательская и административная части проекта. Также осуществляется верстка;
- Наполнение контентом (информацией). Каталоги наполняются товарами. Создаются разделы;
- Оптимизация сайта. Важный этап для продвижения магазина. Это нужно для того, чтобы сайт не просто висел мертвым грузом, а имел высокую посещаемость и приносил прибыль;
- Тестирование. Интернет-магазин тестируют на возможные ошибки, чтобы оперативно внести правки;
- Обучение. Чтобы клиент мог сам добавлять товары, менять цены и фотографии, оформлять заказ, ему необходимо пройти небольшое обучение.
Каким должен быть идеальный интернет-магазин
Даже если в голове заказчика идеальный интернет-магазин – это яркий и красочный сайт, не стоит спешить заказывать именно такой дизайн. В первую очередь, такой магазин должен быть удобным и простым.
Для понимания, идеальный интернет-магазин должен иметь:
- Логичный и понятный каталог. Пользователь должен сразу понимать, куда ему прочти чтобы найти нужную позицию. Сложная структура сайта приведет к тому, что потенциальный клиент покинет ваш портал;
- URL-адрес должен быть написан понятным языком;
- Страницы не должна дублироваться. Дубли обычно исключаются из поиска;
- Структура сайта должна полностью соответствовать поисковому спросу ниши.