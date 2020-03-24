Как создать интернет-магазин

Интернет-магазин полезен тем, кто занимается реализацией товаров или услуг. От обычного магазина он отличается – типом площадки. Если в первом случае необходимо иметь помещение, профессиональных продавцов, витрины и так далее, то для интернет-магазина достаточно иметь домен, хостинг и качественный сайт.

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Этапы разработки интернет-магазина

Как и любой сайт, интернет-магазин имеет несколько этапов разработки:

Проектирование. Сотрудники BrainLab должны знать и понимать, что хочет заказчик и каким он видит свой будущий сайт;

Разработка дизайна. Для быстрого результата и при желании сэкономить деньги – подойдет типовой дизайн. Есть и другой вариант – создание фирменного стиля. В этом случае учитывается целевая аудитория, возможность соединения дизайна с программной платформой проекта;

Работа над программной составляющей интернет-магазина. Самый трудоемкий этап создания интернет-магазина. При помощи программного кода реализуются пользовательская и административная части проекта. Также осуществляется верстка;

Наполнение контентом (информацией). Каталоги наполняются товарами. Создаются разделы;

Оптимизация сайта. Важный этап для продвижения магазина. Это нужно для того, чтобы сайт не просто висел мертвым грузом, а имел высокую посещаемость и приносил прибыль;

Тестирование. Интернет-магазин тестируют на возможные ошибки, чтобы оперативно внести правки;

Обучение. Чтобы клиент мог сам добавлять товары, менять цены и фотографии, оформлять заказ, ему необходимо пройти небольшое обучение.

Каким должен быть идеальный интернет-магазин

Даже если в голове заказчика идеальный интернет-магазин – это яркий и красочный сайт, не стоит спешить заказывать именно такой дизайн. В первую очередь, такой магазин должен быть удобным и простым.

Для понимания, идеальный интернет-магазин должен иметь:

Логичный и понятный каталог. Пользователь должен сразу понимать, куда ему прочти чтобы найти нужную позицию. Сложная структура сайта приведет к тому, что потенциальный клиент покинет ваш портал;

URL-адрес должен быть написан понятным языком;

Страницы не должна дублироваться. Дубли обычно исключаются из поиска;

Структура сайта должна полностью соответствовать поисковому спросу ниши.

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