В связи с приостановкой европейских футбольных чемпионатов и их трансляций на период карантина телеканал «Футбол 1» запускает специальный телевизионный проект – #ЗалишайсязФутболом.

Новая телепрограмма будет выходить в вечернем эфире с понедельника по пятницу. Первый выпуск на канале «Футбол 1» запланирован на вторник, 24 марта (в 21:45 по киевскому времени).

#ЗалишайсязФутболом – это спецпроект, посвящённый непростым условиям, в которых оказался футбол из-за пандемии коронавируса.

«Каждый вечер, с понедельника по пятницу, в формате живого разговора журналисты и ведущие телеканалов «Футбол 1/2/3» будут реагировать на события, анализировать, прогнозировать и подводить итоги», – говорится в описании к новой телепрограмме.

Напомним, 14 марта телеканал «Футбол 1» запустил телепроект о легендарных дерби – «Суперматч».

Также руководством «Медиа Группы Украина» принято решение о переносе даты перехода телеканалов «Футбол 1/2» на модель дистрибуции a la carte в связи с пандемией коронавируса.

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