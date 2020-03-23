Киевстар и 1+1 media предоставят зрителям полный доступ к библиотеке Киевстар ТВ. Предложение действует на период карантина с 20 марта по 5 апреля текущего года, сообщается в совместном пресс-релизе.

Согласно данным, ранее пользователи Киевстар ТВ могли выбирать контент в зависимости от тарифа — Базовый, Комфортный или Максимальный HD. Теперь же все зрители получают равный доступ к библиотеке, вне зависимости от тарифа.

«Пользователям услуги «Киевстар ТВ» предоставляется свободный доступ к новостным и детским телеканалам, а также к видеобиблиотеке онлайн-кинотеатра «ivi» с 7000 фильмов и сериалов. Предложение действует с 20 марта по 5 апреля 2020 г», — сказано в пресс-релизе.

Для тех, кто пользуется Киевстар ТВ только на смартфоне, предусмотрен тариф без дополнительной платы «Легкий», в котором в наличии есть 57 телеканалов и базовая видеотека.

«На период с 20 марта по 5 апреля в тариф также добавлены все 50 новостных телеканалов, доступных в предложении оператора, включая иностранные; ряд детских, среди которых — канал ПЛЮСПЛЮС, семейство каналов Nickelodeon; некоторые фильмовые каналы, которые ранее были доступны только в платных пакетах, как, например, Spike, Paramount Channel и другие», — сообщают пресс-службы.

Напомним, в России на период карантина онлайн-кинотеатры открыли бесплатную подписку для зрителей. В частности, свободный доступ предоставили Okko, ivi и more.tv.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.