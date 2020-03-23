Vodafone поддержит пользователей Vodafone TV во время карантина, предоставив им свободный доступ к фильмам и сериалам. Об этом сообщает пресс-служба.

Согласно данным, Vodafone открывает доступ без доплаты к пакету «Амедиатека», в котором собраны премьеры мировых фильмов и сериалов. Также все пользователи Vodafone TV смогут свободно слушать стриминговое радио и смотреть канал «Украина 24».

Отмечается, что доступ к такому пакету без доплаты на время карантина автоматически получают все активные пользователи Vodafone TV. Смотреть контент можно одновременно с 5 разных устройствах на любой ОС.

Ожидается, что в скором времени похожее предложение будет предоставлено и новым пользователям сервиса.

Напомним, на время карантина Киевстар и 1+1 media предоставят зрителям полный доступ к библиотеке Киевстар ТВ.

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