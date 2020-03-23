«Укртелеком» подписал новый договор по обеспечению населенных пунктов волоконно-оптическим интернетом. Оператор планирует проложить кабели ещё в 200 сел в 13 областях страны, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, «Укртелеком» совместно с Iskratel и SID Bank намерен реализовать новый проект, направленный на развитие волоконно-оптических сетей в Украине. Согласно плану, в течение двух лет оптический интернет должен появиться ещё в 200 населенных пунктах на территории 13 областей.

Для реализации залуманного «Укртелекому» будет необходимо проложить свыше 2000 км кабеля. Общие инвестиции в проект составили порядка 200 миллионов гривен.

«В результате строительства новой сети, сотни тысяч жителей сел Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Сумской, Ровенской, Херсонской, Харьковской, Черкасской, Луганской областей получат возможность доступа к интернету на скорости до 1 Гбит/сек, цифровому интерактивному телевидению и другим сервисам. Проект охватывает населенные пункты, в большинстве из которых ранее не было интернета ни от одного из операторов», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, «Укртелеком» запустил аналогичный проект по расширению покрытия оптического интернета по технологии GPON в апреле прошлого года. В постройку опто-волоконных линий провайдер инвестировал порядка четверти миллиарда гривен, 130 миллионов из этой суммы были предоставлены Словенским банком развития.

К слову, уже на конец октября 2019 года оптическим интернетом от «Укртелекома» пользовались жители более 2340 населенных пунктов.

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