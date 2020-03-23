Аэрокосмическая компания Firefly Aerospace, основанная украинцем Максом Поляковым, планирует открыть в Майами завод по производству ракет. Ожидается, что предприятие будет выпускать по 24 ракеты в год, передает Деловая Столица.

Как отмечает сам Поляков, решение связано с нарастающим спросом на спутники. По его словам, Firefly Aerospace готовится вывести на рынок надёжные и конкурентоспособные по цене системы доставки таких аппаратов.

Отмечается, что Firefly Aerospace под руководством Макса Полякова с 2017 года занимается производством лёгких систем транспортировки грузов на околоземную орбиту. Главный офис компании расположен в США, однако научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр предприятия находится в Днепре.

К слову, в скором времени компания планирует отправить в космос 26 спутников с помощью ракеты-носителя Alpha.

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