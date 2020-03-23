Очередная партия спутников OneWeb отправилась в космос. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 аппаратами был совершен вчера, 22 марта, с космодрома Байконур, пишет РИА Новости.

Согласно данным, ракета-носитель стартовала с космодрома в 20:07 по московскому времени (19:07 по киевскому). Через несколько минут разгонный блок «Фрегат» отделился, чтоб доставить спутники на орбиту высотой 450 км.

Напомним, первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе «Союз-СТ».

Еще 34 аппарата отправились на орбиту на ракете «Союз-2.1б» с космодрома Байконур 7 февраля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.