Российский телеканал «Победа», приуроченный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, начал вещание в Европе. Его сигнал доступен на французском спутнике Eutelsat HotBird (13 гр.в.д.) в свободном режиме в формате HD, пишет РИА Новости.

По словам генпродюсера компании «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрия Борисова, расширение зоны вещания для канала в первую очередь необходимо для того, чтоб все русскоговорящее население в странах Европы имело доступ к фильмам и документальным программам о войне.

«Важно, чтобы высококачественный контент о Победе в Великой Отечественной войне был доступен для всех наших соотечественников, живущих как в России и на территории бывшего СССР, так и в других европейских странах», — сказал Борисов.

Напомним, телеканал транслирует фильмы и сериалы, иллюстрирующие реалии военных времен, исторические кадры, расследования, основанные на недавно обнародованных документах, а также реконструкции военных событий.

В России канал «Победа» был запущен в апреле прошлого года компанией «Первый канал. Всемирная сеть» совместно с «Ростелекомом». Доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов.

Параметры спутникового вещания: Спутник Eutelsat HotBird 13B (13 гр.в.д.)

Частота – 11727 МГц

Символьная скорость – 29900 Мбит/сек

Поляризация – вертикальная (V)

FEC – 3/4

Модуляция – DVB-S2/8PSK/MPEG-4/HD

Добавим, что на данном транспондере вместе с телеканалом «Победа» прописывается арабская версия британского вещателя BBC (BBC Arabic HD) и английская версия немецкой телекомпании Deutsche Welle (DW English HD).

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