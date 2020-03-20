YouTube и Netflix согласились выполнить просьбу Евросоюза и снизить качество видео. Это необходимо, чтоб не допустить перегрузки интернета в связи с карантином, передает Esquire.

Согласно данным, вчера, 19 марта, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон обратился к видеосервисам с просьбой понизить качество видео. В ЕС считают, что нагрузка на сеть в дни карантина может быть слишком высокой, поскольку много людей находится дома.

Как видеохостинг, так и стриминговый сервис согласились понизить качество своих видео до стандартного. В Netflix заявили, что такой шаг повлечет за собой сокращение трафика сервиса в европейских странах примерно на 25%.

Отмечается, что за последнюю неделю время, проведенное пользователями на видеосервисах, увеличилось на 20%, а в некоторых отдельных странах, например Австрии и Испании, — на 40%.

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