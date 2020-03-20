В израильской компании Spacecom, являющейся оператором спутниковой группировки AMOS, сообщили, что решением Совета директоров новым генеральным директором компании назначен Дан Заичек. К своим обязанностям новый генеральный директор приступит с 1 апреля текущего года.

Ицик Шнайберг, исполнявший обязанности директора Spacecom с 1 января 2020 года, вернётся на должность заместителя директора компании. Совет директоров Spacecom благодарит Ицика Шнайберга за работу, выполненную им в период исполнения обязанностей генерального директора компании на протяжении переходного периода.

Дан Заичек пришёл в компанию Spacecom из компании Satcom Systems, являющейся владельцем компании Gilat Satcom, где он исполнял функции генерального директора с 2012 года. Перед этим он работал на руководящих должностях в индустрии международной спутниковой связи. В частности, в компании Bezeq International он занимал пост вице-президента, отвечающего за вопросы регулирования, развития международного бизнеса и управления персоналом, а также посты вице-президента отдела развития бизнеса и финансового директора. Новый генеральный директор Spacecom имеет степень бакалавра (диплом с отличием) в области экономики и делового администрирования и степень магистра делового администрирования от Еврейского университета в Иерусалиме. В прошлом Дан Заичек также занимал должность старшего заместителя генерального директора министерства связи Израиля и работал в отделе национального бюджета министерства финансов Израиля.

«Я очень рад представившейся мне возможности стать членом команды Spacecom, – комментирует Заичек. – Благодаря четырём спутникам, обслуживающим клиентов в различных регионах Земли, и трёх, обслуживающих Африку, компания Spacecom активно продвигается вперёд на пути к достижению своих долгосрочных целей в сфере бизнеса. У нас блестящее будущее в условиях быстро меняющейся бизнес-среды, и я обещаю поставить на передний план наши конкурентные преимущества, что позволит нам продолжить продвижение компании на растущие рынки».

Самый новый по времени запуска спутник компании – AMOS-17, расположенный в орбитальной позиции 17 градусов восточной долготы, над территорией Африки предлагает клиентам компании на этом континенте широкое HTS-покрытие в C-диапазоне, региональные лучи в Ku-диапазоне и направляемые HTS-лучи в Ka-диапазоне, которые можно комбинировать для получения максимальной отдачи и эффекта. Уникальный трёхдиапазонный цифровой рабочий модуль, установленный на спутнике, даёт возможность компании предлагать своим клиентам безопасные и надёжные решения в сфере спутниковой связи, объединяя Африку, Азию, Европу и Ближний Восток.

Компания Spacecom (Space-Communication Ltd.), являющаяся оператором спутников AMOS-3 и AMOS-7, расположенных в орбитальной позиции 4 западной долготы, спутника AMOS-17, расположенного в орбитальной позиции 17 восточной долготы, и спутника AMOS-4, расположенного в орбитальной позиции 65 восточной долготы, предлагает услуги высокого качества вещательным и коммуникационным компаниям на территории стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии. Среди её клиентов – операторы DTH-платформ, провайдеры услуг доступа в Интернет, операторы телекоммуникаций и MNO, сетевые интеграторы и правительственные структуры.

Спутник AMOS-17 расширяет покрытие компании Spacecom на территории стран Африки и Азии, укрепляя её позиции как мультирегионального оператора спутниковой связи.

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