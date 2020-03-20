До конца года Китай построит 15 000 новых базовых станций 5G для провинции Хэбэй. Как и в случае с другими провинциями, это является частью планов государства по ускорению развития технологии нового поколения в КНР, пишет Синьхуа.

Согласно данным, сейчас в Хэбэе более 3 300 базовых станций находятся на стадии строительства. Ожидается, что к концу года, после того, как будет достроены запланированные БС, сеть 5G покроет основные городские районы 11 городов, а также нового района Сюнъань на территории провинции.

Также Хэбэй планирует в этом году увеличить инвестиции в развитие технологий пятого поколения до 13,87 млрд юаней (около 1,96 млрд долл). В частности, власти провинции нацелены на прогресс в области промышленного интернета, телемедицины и «умного» города.

Напомним, в начале месяца стало известно, что Китай инвестирует более 7 миллиардов долларов в развитие сети 5G в провинции Юньнань. На эти деньги будут построены 200 тысяч базовых станций для охвата связью пятого поколения всего региона.

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