В Верховную Раду поступил новый законопроект «О Службе безопасности Украины», в котором депутаты предлагают отслеживать трафик граждан. Провайдеры опасаются, что это может привести к росту цен на интернет, передает Delo.ua.

Согласно законопроекту, Служба безопасности может установить интернет-провайдерам специальные отслеживающие системы — анализаторы трафика — для контроля или блокировки пользователям доступа к ресурсам по ключевым словам. Это якобы позволит правоохранителям бороться с порно, наркотиками и терроризмом.

Но, как утверждают провайдеры, такие меры не помогут бороться с реальной преступностью, поскольку отслеживающие системы не видят содержимого зашифрованного трафика и годятся только для цензуры легального контента.

Кроме того, компанию-поставщика оборудования будут выбрать спецслужбы, за счет чего цена оборудования будет монополизирована и явно превысит среднюю рыночную. В связи с этим, по словам провайдеров, цена на домашний интернет не просто подорожает, а взлетит вверх.

Напомним, ранее кабельный провайдер Lanet анонсировал изменение ряда тарифов, в связи с чем ожидается повышение стоимости услуг интернета и кабельного ТВ с 1 апреля.

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