Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внёс изменения в свое решение от 20 февраля касательно телеканала TV 1000 East. Регулятор временно оставит вещателя в перечне иностранных программ, чья ретрансляция разрешена на территории Украины, сообщается на официальном сайте.

Как известно, в феврале Нацсовет принял решение об изъятии TV 1000 East из Перечня иностранных программ, чье содержание соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном вещании и законодательства Украины, из-за проблем с лицензией.

Кроме того, в его эфире были обнаружены программные обозначения, позволяющее идентифицировать его как телеканал, вещающий на территории Российской Федерации. То есть, он не соответствует каналу, адаптированному для показа в Украине в 2008 году.

Сейчас стало известно, что для прояснения вопроса Нацсовет обратился к британскому регулятору медиа Ofcom, поскольку TV 1000 Eastи имеет юрисдикцию Великобритании. Регулятор пока не получил ответ, потому считает, что взвешенное решение принять пока не получится.

В связи с этим Нацсовет продлил срок изъятия телеканала из списка разрешенных до трёх месяцев. Таким образом решение, принятое в феврале, будет исполнено в мае текущего года.

Напомним, сегодня Нацсовет объявил о прекращении заседаний на время карантина — до 3 апреля.

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