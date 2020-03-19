Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил о временной приостановке заседаний на период карантина. Заместитель председателя регулятора Ольга Герасимьюк сообщила, что заседаний не будет до 3 апреля, передает Укринформ.

По словам Герасимьюк, такие меры были приняты в связи с карантином. Как регулятор будет работать после 3 апреля, станет известно позже.

«У нас карантин объявлен до 3 апреля. Поэтому мы до 3 апреля заседания не будем проводить. Дальнейшие наши заседания будут объявлены в соответствии с тем, какой режим будет установлен на потом», — сказала она.

Вся информация для лицензиатов, отметила заместитель председателя, будет размещаться на сайте Нацсовета.

Напомним, в связи с карантином StarLightMedia, «Интер Медиа Груп», «Медиа Группа Украина» и 1+1 media приняли решения об изменении работы. Медиагруппы усилят меры безопасности для своих сотрудников, а также во время производства программ.

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