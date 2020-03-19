Безусловно, карантин заставил людей засесть дома перед телевизорами.

Читаю новости: «Чтобы людям было веселей сидеть дома, на дни карантина объявили бесплатный доступ к платным каналам Сanal+ и премиум-аккаунтам известного порноресурса PornHub, а Парижская Опера бесплатно выкладывает записи опер и балетов.»

Правительство Украины и Верховная рада не забывают о своих подданных, принимая карантинные меры и снижая налоги предпринимателям, фактически сокращая свои доходы в интересах государственности.

А как у нас в телекабельной отрасли?

— Накануне карантина, обеспокоенный «духовным здоровьем нации» Нацсовет запретил еще один канал RTVi из Евросоюза, возможно руководствуясь законом, а возможно арифметикой и доведя количество запретов до круглой сотни. Миллионы телезрителей, смотрящие спутник и «интернетшаринг» этого даже не заметили, но поредевшие кабельные абоненты проглотили эту пилюлю как должное, вынужденные вместо привычных каналов смотреть то, что правильно по мнению чиновников.

— В режиме карантина (а в отдельных населенных пунктах введен режим ЧП) сотрудники кабельного ТВ продолжают работать, как врачи в больницах Уханя и Милана: поддерживая сети в исправном состоянии, успокаивая абонентов, что в ближайшие два месяца их никто не отключит даже при отсутствии абонплаты, а заодно думая, где же взять деньги на зарплату сотрудникам в эти два месяца, когда реальное поступление снизится, а может вообще прекратится.

— А в медиагруппах, продезинфицировав руки, собираются считать «бабки» ежемесячных поступлений от кабельщиков за свой контент, денег, которые абоненты не заплатят!

Вот я и обращаюсь…

…к Нацсовету: а вы можете вернуть исключённые под надуманными предлогами каналы ТВ1000, Еврокино и Зоопарк в кабельные сети, чтобы облегчить жизнь своих граждан, вынужденных проводить время у телевизоров?

…ко всем медиагруппам: а вы можете не брать денег за свой контент в период общенационального бедствия, ведь вы и так заработаете на возросшем телесмотрении?

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