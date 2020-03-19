Китайская компания Hisense выпустила новый 8K-телевизор с HDR. Его особенностью стало наличие двух дисплеев, передает iXBT.com.

Согласно данным, модель получила название 85U9E. Она оснащена экраном с диагональю 85 дюймов, под которым размещен еще один — 28-дюймовый. Меньший дисплей выступает в роли помощника: на него выводится дополнительная информация вроде прогноза погоды, времени, различных меню и т.д.

Основная панель имеет разрешение 7680х4320 пикселей и ряд «плюшек», улучшающих качество картинки: 10-битное отображение цвета, контрастность 80 000:1 и пиковая яркость в 2500 кд/м2. По словам производителя, эта модель по точности цветопередачи превосходит iPhone 11 и телевизор Sony Z9D.

«Тут используется подсветка Mini-LED с 1694 отдельными зонами, для управления которыми телевизор имеет отдельный микропроцессор управления алгоритмами подсветки и 112 отдельных контроллеров подсветки! Также Hisense упоминает платформу с двухъядерным блоком ИИ и производительностью, судя по всему, в 6,5 TOPS», — пишет ресурс.

Коме того, Hisense 85U9E может похвастаться 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти и звуковой подсистемой формата 4.2.2 мощностью 110 Вт. Работает телевизор под управлением Android Pie. Его стоимость составляет 11 350 долларов.

Напомним, на днях появилась информация о том, что новые QLED 8К телевизоры южнокорейского производителя Samsung получат поддержку Wi-Fi 6.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.