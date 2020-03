SpaceX смогла успешно запустить ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Несмотря на недавние проблемы с двигателем, отправка ракеты в космос все же состоялась вчера, 18 марта, передает Finance.ua.

Согласно данным, запуск был совершен в 14:16 по киевскому времени с пускового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Спутники будут доставлены на эллиптическую орбиту высотой от 212 до 386 км, а после проверки отправятся на штатную орбиту высотой 550 км.

Однако первую, возвращаемую ступень ракеты, для которой это был уже пятый пуск, посадить на плавучую платформу Of Course I Still Love You в этот раз не удалось. Хотя в SpaceX рассчитывают каждую такую ступень использовать коло 10 раз.

Напомним, запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink был запланирован на воскресенье (15 марта), однако его перенесли из-за неисправностей двигателя.

Группировка спутников Starlink в конечном итоге должна объединить в себе 12 000 аппаратов. Спутники послужат для раздачи сигнала спутникового интернета, что должно увеличить доходы компании, а это, в свою очередь, поможет реализации амбициозных планов, связанных с межпланетными полётами.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.