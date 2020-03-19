Сервис онлайн-телевидения Ланет.TV дарит промокод для новых пользователей, по которому можно получить доступ к просмотру ТОП-каналов группы Viasat и других на протяжении пяти недель.

В связи с масштабными мерами, направленными на предотвращение распространения коронавируса, сервис онлайн-телевидения Ланет.TV хочет поддержать украинцев во время вынужденной необходимости оставаться дома. Ланет.TV предоставляет всем новым пользователям сервиса промокод на просмотр топовых телеканалов, в перечень которых в том числе входят:

VIP Premiere HD;

VIP Megahit HD;

VIP Comedy HD;

Epic Drama HD;

TV1000 East;

TV1000 Action;

TV1000 World Kino;

Viasat Explore;

Viasat History;

Viasat Nature;

Viasat Nature/History HD;

Viasat Sport HD.

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно зарегистрироваться в сервисе и активировать промокод tv_karantyn до 06.04.2020. После активации пользователь получит на счёт 150 грн: 75 грн на основной и 75 грн на бонусный. Полученные средства можно использовать для заказа одного из предложенных ТВ-пакетов:

мини-пакет /TV1000 (VIP Premiere, VIP Megahit, VIP Comedy, TV1000, TV1000 Action, TV1000 World Kino, Epic Drama);

мини-пакет /VIASAT (Viasat History, Viasat Nature, Viasat Explore, Viasat Sport);

пакеты /CORE + /VIASAT на 5 недель;

пакет /BAZA на 5 недель;

пакет /PRIME на 1 неделю.

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