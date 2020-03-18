Новые QLED 8К телевизоры Samsung получат поддержку Wi-Fi 6. Соответствующий сертификат южнокорейскому производителю выдал Wi-Fi Alliance, передает Faktom.

Речь идет о телевизорах серий Q950 и Q900, которые были выпущены в текущем году. Поддержка Wi-Fi 6 позволяет обеспечить в четыре раза более высокую скорость передачи по сравнению с Wi-Fi 5, при этом сохраняя стабильное подключение одновременно нескольких устройств в сети.

«Новый стандарт поддерживают телевизоры Использование Wi-Fi 6 позволит телевизорам южнокорейской компании получать доступ к сети на скоростях до 12 Гбит/с, что дает возможность передавать без задержек не только видео формата 8К, но и другой контент, включая игры», — пишет ресурс.

Отмечается, что в России такие устройства поступят в продажу, однако сроки не уточняются.

Напомним, в России Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приняло решение о сертификации Wi-Fi 6. В частности, это поможет использовать смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой Wi-Fi 6 в российских сетях связи общего пользования.

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