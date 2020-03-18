Во Львовской области сотрудники Киберполиции пресекли незаконную деятельность местного жителя, направленную на предоставление нелегального доступа к видеоконтенту. Нарушителя подозревают в создании сети пиратских онлайн-кинотеатров, сказано на официальном сайте Киберполиции.

Согласно данным, 30-летний житель Львовской области создал сеть из более десятка нелегальных онлайн-кинотеатров. Нарушитель предоставлял зрителям доступ к контенту без разрешения правообладателей, получая доход от рекламы, размещенной на его сайтах. Общий ущерб от его деятельности составил порядка 4 миллионов гривен.

В ходе расследования сотрудники Киберполиции провели обыск по месту жительства мужчины, изъяв технику и банковские счета, с помощью которых он вел незаконную деятельность. Экспертиза доказала его причастность к пиратству.

Было открыто уголовное производство. Нарушителю объявили подозрение, в качестве наказания он может получить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно сотрудники Департамента киберполиции во Львовской области открыли уголовное производство против сети компаний-провайдеров, незаконно ретранслирующих каналы «Медиа Группы Украина» на территории трех областей.

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