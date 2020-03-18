Медиасервис MEGOGO расширил свою бесплатную библиотеку, чтоб дать возможность своим зрителям на карантине смотреть больше фильмов. Об этом сообщает пресс-служба.

Согласно данным, библиотека пополнилась сотней новых фильмов, среди которых: драма «Охотник с Уолл-стрит», боевик «Затерянный город Z», фантастика «Облачный атлас», мюзикл «Хоть раз в жизни» и многие другие американские и европейские ленты.

Всего медиасервис предлагает более 10 000 единиц бесплатного контента — около 4500 фильмов и 1500 мультфильмов. Доступ к ним могут получить даже не зарегистрированные пользователи на всех платформах, в том числе и на веб-версии и приложениях на Smart TV и смартфонах.

Напомним, на днях MEGOGO запустил новый раздел. Медиосервис предоставил своим пользователям во всех странах возможность играть в популярные игры на Smart TV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.