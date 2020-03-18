Компания Arianespace с 16 марта приостановила проведение космических запусков с территории европейского космопорта в Южной Америке после заявления Французского правительства о необходимости введения ограничений на некритичную деятельность в связи с пандемией коронавируса.

Ближайший запуск – проект Evry – должен был быть произведен французской компанией Arianespace с территории Космического центра в Гвиане 24 марта. Ракета Vega должна была вывести на низкую околоземную орбиту 53 малых спутника.

В Arianespace отметили, что запуски возобновятся, «как только того позволит эпидемиологическая ситуация». А также заверили, что спутники и ракеты будут храниться на территории Французской Гвианы «в полной безопасности».

Компания Arianespace производит запуски ракет высокой грузоподъёмности Ariane 5 и ракет малой грузоподъёмности Vega исключительно с территории Космического центра в Гвиане. Помимо этого компания также организовывает запуски ракет средней грузоподъёмности «Союз» российского производства с территории Космического центра в Гвиане, космодрома Байконур в Казахстане и космодрома Восточный в России.

На выходных правительство Франции приняло решение о закрытии ресторанов, кафе, кинотеатров и прочих некритичных объектов инфраструктуры. Также французов призвали ограничить поездки, массовые собрания, сосредоточившись на работе в удалённом режиме.

В компании Arianespace решили действовать на упреждение – ещё до предложенных 15 марта правительством Франции ограничений на передвижение и прочих рекомендаций, направленных на снижение распространения коронавируса.

Выступая 10 марта на конференции Satellite 2020, генеральный директор компании Стефан Исраэль, заявил о том, что в компании приняли решение ограничить количество людей, присутствующих на территории Космического центра, оставив там лишь тех, кто выполняет функции, связанные непосредственно с осуществлением запусков. Однако на тот момент не было никаких решений, касательно ограничения запусков. На следующий день организаторы Satellite 2020 объявили о том, что, по рекомендации местных властей, конференция закрывается на день раньше запланированного.

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