Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, выдала тройке мобильных операторов Украины — Киевстар, Vodafone и lifecell — лицензии на частоты в диапазоне 900 МГц для связи 4G. Лицензии вступят в силу с 1 июля текущего года, передает Лига.Новости.

Согласно данным, в совокупности мобильная троица заплатила за 4G-лицензии свыше 600 миллионов гривен. В частности, Киевстару разрешение обошлось более чем в 261 миллион, Vodafone — почти в 230 миллионов, а lifecell — свыше 121 миллиона.

Исходя из условий лицензий, мобильные операторы обязуются в течение двух лет обеспечить 4G-покрытие в каждом населенном пункте, число жителей которого превышает 2000 человек. Таким образом, получить доступ к сети четвертого поколения должны не менее чем 90% всего населения Украины.

Кроме того, LTE-покрытие должно появиться также на международных и национальных автомобильных дорогах. Полностью выполнить условия лицензии операторам необходимо до 2024 года.

Напомним, «Интертелеком», в отличие от мобильной троицы, не выплатил полностью стоимость 4G-лицензии, в связи с чем получил от НКРСИ отсрочку до 1 апреля. В случае невыполнения договоренности лицензии оператора будут аннулированы.

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