Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), предоставила компании «Интертелеком» отсрочку на выплату стоимости 4G-лицензий. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Сообщается, что оператор может выплатить остаток суммы или же уменьшить запланированное количество частот до 1 апреля. Однако, если «Интертелеком» не справится до указанного срока, его лицензии будут аннулированы.

В связи с этим НКРСИ также запросила у компании план действий на случай аннулирования лицензий. В свою очередь «Интертелеком» пообещал выплатить всю сумму вовремя.

Напомним, в прошлом месяце НКРСИ выдала Киевстару, Vodafone и lifecell лицензии на досрочное внедрение 4G в низких диапазонах — ниже 1ГГц.

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