Компания Huawei запустила собственный музыкальный сервис. На днях Huawei Music стал доступен в Европе, передает Pingvin.pro.

Согласно данным, сервис поддерживает несколько языков и уже может предложить своим пользователям немалое количество музыкальных произведений. Плата за пользование новым приложением составит €9,99 в месяц.

Получить доступ к Huawei Music автоматически получают владельцы устройств Huawei и Honor, также его можно приобрести в магазине приложений AppGallery. Пользователи Android-смартфонов других производителей могут установить его с официальной страницы.

Отмечается, что кроме потокового прослушивания музыки, пользователи сервиса могут создавать списки воспроизведения, прослушивать радиостанции и загружать музыку для автономного воспроизведения.

Напомним, год назад появилась информация о том, что Huawei планирует запустить собственный аудиосервис в России. Тогда говорилось, что российские пользователи смогут получить доступ к музыкальному приложению уже к концу 2019 года.

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