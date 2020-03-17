Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink, который должен был состояться в воскресенье (15 марта) во Флориде, перенесен на неопределенное время. Отправка была отменена непосредственно перед стартом, передает РИА Новости.

Согласно данным, изначально отправить Falcon 9 в космос должны были еще в субботу (14 марта), однако, не разглашая причины, запуск перенесли на сутки. Тем не менее, в воскресенье стартовать ракете тоже было не суждено: во время финального отсчета до отправки двигатели ракеты были выключены, а прямая трансляция остановлена.

Конкретные причины отмены запуска пока не называются. Как говорят в SpaceX, система автоматически прекратила запуск «из-за нештатных данных во время проверки мощности двигателя». Когда Falcon 9 все-таки отправится в космос, пока не говорят.

Falcon 9 должна была вывести на орбиту группу из 60 спутников Starlink, выполняя часть плана SpaceX по развертыванию глобальной мега-группировки. В конечном итоге эта группировка должна объединить в себе 12 000 аппаратов.

Спутники послужат для раздачи сигнала спутникового интернета, что должно увеличить доходы компании, а это, в свою очередь, поможет реализации амбициозных планов, связанных с межпланетными полётами.

Предыдущие запуски Falcon 9 со спутниками Starlink были проведены в феврале и январе 2020 года, а также в ноябре и мае 2019 года.

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