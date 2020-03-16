Ряд американских телеком-компаний озвучил планы, связанные с предоставлением бесплатного широкополосного интернета семьям, которые испытывают трудности, связанные с закрытием школ либо остановкой рабочего процесса по причине эпидемии коронавируса.

Провайдеры услуг доступа в интернет и беспроводной связи озвучили план временных мер, направленных на то, чтобы сделать доступ к интернету менее дорогим и более простым, поскольку вынужденная социальная изоляция, связанная с эпидемией нового коронавируса, заставляет большое количество людей взаимодействовать друг с другом в онлайне.

Наиболее знаковым в этой связи является решение компании Comcast обеспечить пользователям возможность бесплатного доступа к Wi-Fi на протяжении 60 дней, начиная с 14 марта. Основные мегаполисы США достаточно плотно охвачены сетью точек доступа, работающих под брендом Xfinity от Comcast.

«Я не часто говорю такие слова, но сейчас скажу: Браво, Comcast!», – написал в своём твиттере эксперт по вопросам интернет-безопасности из Стендфордского университета Алекс Стамос.

В данную программу не будут вовлечены домашние точки доступа Xfinity, – отмечает пресс-секретарь Comcast Джоэль Шадл, однако она охватывает точки доступа Wi-Fi, установленные в общественных местах и в офисах небольших компаний.

Компании AT&T и Charter Communications также изъявили желание предоставлять бесплатный Wi-Fi на протяжении 60 дней, при этом в Charter предлагают бесплатный широкополосный интернет домохозяйствам, в которых проживают учащиеся колледжей, не имеющие подписки на услугу.

Ряд провайдеров, среди которых – Verizon, также заявили о введении моратория на санкции за просроченные платежи.

В компании T-Mobile объявили о предоставлении всем своим подписчикам неограниченного трафика для смартфонов, а также об увеличении объёма трафика для школ и учащихся, использующих программы дистанционного обучения.

В Cox планируют повысить скорость передачи данных в недорогих тарифных планах, а в Sprint, среди прочего, пообещали предоставить пользователям неограниченный трафик на 60 дней. В Comcast и AT&T также временно сняли ограничения на объёмы передаваемых данных.

Данные планы были озвучены после опубликованного обращения американских сенаторов к интернет-провайдерам, подписанного сенатором Марком Уорнером из штаиа Вирджиная и 17 его коллегами.

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