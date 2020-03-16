Министерство иностранных дел (МИД) договорилось с мобильной тройкой об отмене платы за звонки в роуминге и на номера государственных «горячих линий». Такие меры были приняты в связи с карантином, передает УНИАН.

Таким образом каждый украинец сможет бесплатно связаться с родственниками заграницей, как и граждане Украины, пребывающие на территории других стран, могут поддерживать связь с Родиной.

«Мы заботимся о каждом гражданине Украины, который в это непростое время находится за пределами нашего государства. Поэтому договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфсел и Киевстар) о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий в отношении распространения коронавируса», — сообщили в МИД.

Отмечается, что в специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти («горячие линии» МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов.

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