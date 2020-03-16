Негативные последствия, связанные со вспышкой коронавируса не обошли стороной даже таких гигантов в мире кино и видео как Netflix, Disney или Paramount. Компании заявили, что приостанавливают процесс съемок, а также откладывают выход премьер, во избежание распространения вируса, передает Телекритика.

В частности, Netflix остановил производство сериалов «Очень странные дела», «Грейс и Фрэнки», Sex / Life и «Выпускной». Съемки были остановлены на две недели в целях безопасности.

Disney также решил приостановить производство некоторых проектов, не уточняя, каких конкретно. Известно только, что студия «перезапустится, как только это станет возможным». На данный момент у Disney на стадии разработки ремейк «Русалочки».

Что касается других голливудских киностудий, многие из них также понесут убытки, отложив крупные премьеры. К примеру, Metro-Goldwyn-Mayer перенесет выход фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать» до ноября, потеряв порядка $30–50 млн. Paramount из-за отмены «Тихого места 2» может уйти в минус на $30 млн долларов.

В свою очередь Warner Bros. была вынуждена прекратить подготовку к биографическому фильму про Элвиса Пресли, после того как у актера Тома Хэнкса был обнаружен вирус.

Напомним, в Украине медиагруппы усиливают меры безопасности во время производства программ, в частности, отказываясь от присутствия зрителей на съемках.

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