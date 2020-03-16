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Дмитрий Белянский, руководитель «Новостная Группа Украина»

«Медиа Группа Украина» планирует слияние информационных активов. МГУ создаст «Новостную Группу Украина», под началом которой объединит общенациональный информационный телеканал «Украина 24», продакшн новостей телеканала «Украина» — «Сьогодні» — и сайт segodnya.ua, сообщает пресс-служба.

Возглавит новую структуру Дмитрий Белянский, уже имеющий опыт работы с проектами МГУ. С 2016 года входит в Наблюдательный совет «Медиа Группы Украина». По его словам, приоритетной целью «Новостной Группы Украина» станет развитие телеканала “Украина 24”.

«Если новостной бренд “Сегодня” уже выиграл чемпионство доверия у общенациональной аудитории, то успех национального информационного телеканала “Украина 24” — наша новая амбициозная цель. Мы рассчитываем на лидерство. Не только на первое место среди информационных телеканалов-конкурентов, которое мы планируем достичь уже в этом году, но и на безоговорочное лидерство в любой сфере доставки информационного контента», — сказал Белянский.

Напомним, холдинг Медиа Группа Украина объединяет национальный телеканал общего интереса «Украина», молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы «Футбол 1»/«Футбол 2», международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы «Донбасс», «34 телеканал», «Сигма», медиа-агентство полного цикла «Медиа Партнерство Баинг», оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформа Oll.tv, продакшн-компании «Теле Про» и «Допоможемо ТВ», мультимедийную платформу СЕГОДНЯ – теленовости «Сегодня», сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue.UA. В декабре​ 2019​ года был запущен телеканал «Украина 24».

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