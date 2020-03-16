«Медиа Группа Украина» планирует слияние информационных активов. МГУ создаст «Новостную Группу Украина», под началом которой объединит общенациональный информационный телеканал «Украина 24», продакшн новостей телеканала «Украина» — «Сьогодні» — и сайт segodnya.ua, сообщает пресс-служба.

Возглавит новую структуру Дмитрий Белянский, уже имеющий опыт работы с проектами МГУ. С 2016 года входит в Наблюдательный совет «Медиа Группы Украина». По его словам, приоритетной целью «Новостной Группы Украина» станет развитие телеканала “Украина 24”.

«Если новостной бренд “Сегодня” уже выиграл чемпионство доверия у общенациональной аудитории, то успех национального информационного телеканала “Украина 24” — наша новая амбициозная цель. Мы рассчитываем на лидерство. Не только на первое место среди информационных телеканалов-конкурентов, которое мы планируем достичь уже в этом году, но и на безоговорочное лидерство в любой сфере доставки информационного контента», — сказал Белянский.

Напомним, холдинг Медиа Группа Украина объединяет национальный телеканал общего интереса «Украина», молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы «Футбол 1»/«Футбол 2», международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы «Донбасс», «34 телеканал», «Сигма», медиа-агентство полного цикла «Медиа Партнерство Баинг», оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформа Oll.tv, продакшн-компании «Теле Про» и «Допоможемо ТВ», мультимедийную платформу СЕГОДНЯ – теленовости «Сегодня», сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue.UA. В декабре​ 2019​ года был запущен телеканал «Украина 24».

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