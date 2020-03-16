StarLightMedia, «Интер Медиа Груп» и «Медиа Группа Украина» выпустили заявления касательно изменения режима работы в связи с пандемией. Медиагруппы усилят меры безопасности во время производства программ.

В частности, это касается присутствия зрителей во время съемок студийных программ. В связи с опасностью заражения вирусом СOVID-19 медиагруппы вынуждены отказаться от привлечения зрителей к производству, либо же максимально сократить их количество.

«StarLightMedia меняет технологический цикл производства студийных программ при участии зрителей, отказываясь от их привлечения во всех программах, где это возможно, либо же кардинально сокращая их количество в соответствии с постановами и распоряжениями уполномеченных органов», — сообщили в пресс-службе StarLightMedia.

Кроме того, StarLightMedia проведет профилактические мероприятия в своих офисах, а также покажет серию роликов, связанных с с мерами предосторожности относительно вируса.

В «Интер Медиа Груп» также объявили о профилактике и дезинфекции в офисах. Более того, медиагруппа вводит внештатный режим для сотрудников и отменяет все программы с участием зрителей.

«Минимум на 14 дней отменены все студийные съемки программ, предполагающие присутствие зрителей. Отменены все заграничные командировки. Также сотрудники, имеющие возможность работать удаленно, переводятся на внеофисный режим работы», — пишет пресс-служба «Интер Медиа Груп».

Такие же меры примет и «Медиа Группа Украина». Медиагруппа исключит участие зрителей в съемках программ (транслируемые программы со зрителями были отсняты до введения карантина), а также обеспечит удаленную работу всем сотрудникам, у которых есть такая возможность. Остальные работники продолжат работать в штатном режиме, но с усиленными профилактическими мерами.

Кроме того, «Медиа Группа Украина» запускает на своих медиа информационную кампанию «Карантин в Украине», призванную повысить осведомленность граждан.

«Мы сделаем все, чтоб ни один украинец не остался один на один с этой бедой. Мы должны побороть коронавирус вместе, поэтому призываем присылать в наши соцсети видео с собственными лайфхаками, советами, предложениями помочь и, конечно, проблемами — дефицит лекарств, продуктов и т.д. Мы верим, что проверенная, актуальная информация может спасти жизнь и здоровье многим украинцам», — говорится в заявлении «Медиа Группы Украина».

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