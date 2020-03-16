6 марта медиагруппа StarLightMedia получила лицензию Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на международный канал ICTV Ukraine сроком на 10 лет. Вещание телеканала началось 16 марта в открытом виде со спутников Astra-4A (4,8 гр.в.) и Amos-3 (4 гр.з.д.) в сроки, согласованные с офисом президента Украины.

«ICTV Ukraine получил лицензию и уже 16 марта появится в эфире в свободном доступе для всех, кто следит за новостями и хотел бы получать качественную информацию о нашей стране. Мы считаем запуск такого канала — прекрасным примером партнерства неравнодушных людей, бизнеса и власти. Ведь началось все с обращения Президента к нам, представителей медиаиндустрии. В то же время мы давно обсуждали, что наши граждани за рубежом должны иметь возможность видеть, что происходит в Украине и слышать родной язык, где бы они ни были. Поэтому надеюсь, что наше сотрудничество с властью приведет к тому, что ICTV Ukraine будут смотреть не только в Крыму и на временно оккупированных наших землях, не только украинцы в России, но и во всем мире», — отмечает Александр Богуцкий, президент StarLightMedia.

Трансляция будет осуществляться преимущественно на базе телеканала ICTV и его информационных продуктов и будет включать развлекательные продукты Нового канала и СТБ.

Cетка нового международного канала не будет дублировать сетку закодированных вещателей полностью, а будет включать те телевизионные продукты, вещание которых в открытом доступе будет согласовано с правообладателями контента.

Ранее 1+1 media запустила незакодированные версии двух своих каналов — «УНИАН ТВ» и 1+1 International.

Напомним, медиагруппы закодировали спутниковый сигнал в ночь с 28 на 29 января текущего года.

Параметры спутникового вещания ICTV Ukraine: Спутник Astra-4A (4,8 гр.в.д.)

Частота – 12130 МГц

Символьная скорость – 27500 Мбит/сек

Поляризация – вертикальная (V)

FEC – 3/4

Модуляция – DVB-S/QPSK/MPEG-2 Спутник – Amos-3 (4 гр.з.д.)

Частота – 11175 МГц,

Символьная скорость – 30000 Мбит/сек

Поляризация – горизонтальная (H)

FEC – 3/4

Модуляция – DVB-S/QPSK/MPEG-2

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