Российские онлайн-кинотеатры уберут плату за подписку для зрителей на карантине. В частности, пользователи смогут получить свободный доступ к контенту Okko, ivi и more.tv, передает ТАСС.

Как сообщают представители Okko, с сегодняшнего дня все зрители, находящиеся на карантине, могут получить бесплатный доступ к пакету подписок «Оптимум» на 14 дней, который предлагает 25 тыс. единиц контента видеосервиса. Для этого нужно связаться с сервисом через официальную группу онлайн-кинотеатра Okko VK или через чат-бота Okkobro в Telegram, предоставив фото-доказательство нахождения дома.

Сервис more.tv также дарит зрителям свободный доступ к контенту. Для того, чтоб смотреть сериалы бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте платформы и ввести в своем личном кабинете промокод sidimdoma.

Видеосервис ivi предлагает пользователям подписку всего за 1 рубль. Получить доступ к контенту платформы за символическую плату могут все зрители на карантине в период с 16 марта по 15 апреля.

В свою очередь MEGOGO не предлагает специальных акций, связанных с карантином. Однако, как заявил директор Виктор Чеканов, онлайн-кинотеатр всегда предусматривает для зрителя возможность «выбрать фильм, телеканал или даже аудиокнигу в ответ на свое настроение или внезапно появившееся свободное время».

Напомним, в Украине тройка мобильных операторов отменила плату за звонки в роуминге и на государственные «горячие линии».

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