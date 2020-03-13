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NHK
Фото: Олег Никитенко

Японский общественный вещатель задействует вертолёты для ведения трансляций с церемоний открытия и закрытия игр в стандарте UHD.

Японский общественный вещатель NHK заявляет о намерении обеспечить трансляцию в разрешении 8K ряда мероприятий в рамках Олимпийский и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. В частности речь идёт о трансляции церемонии открытия и закрытия игр.

Технология видео сверхвысокой четкости (UHD) будет использоваться при освещении соревнований по семи олимпийским дисциплинам, среди которых, в частности, — лёгкая атлетика, плавание, дзюдо, футбол, настольный теннис, бадминтон и волейбол.

Во время Паралимпийских игра компания NHK задействует камеры с разрешением 8K в процессе съёмок для трансляции четырёх видов спорта, таких как лёгкая атлетика, плавание, бадминтон и регби на колясках. Согласно предварительно озвученному графику трансляций, компания NHK планирует вести 8K-трансляции каждый день на протяжении всего периода Игр.

Помимо этого, компания NHK планирует использовать вертолёты с установленными на них 8K камерами для организации трансляций церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр, проходящих на Национальном стадионе в Токио.

В заявлении пресс-службы компании NHK говорится: «Мы планируем использовать самые последние технологические разработки для ведения трансляций и обслуживания наших зрителей».

Летние Олимпийские игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа, после чего последуют Паралимпийские игры, которые пройдут с 25 августа по 6 сентября.

Несмотря на то, что организаторы и вещатели полным ходом ведут подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио, пока нет чёткой уверенности касательно того, состоятся ли игры в назначенный срок в свете вспышки коронавируса.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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