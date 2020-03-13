Японский общественный вещатель задействует вертолёты для ведения трансляций с церемоний открытия и закрытия игр в стандарте UHD.

Японский общественный вещатель NHK заявляет о намерении обеспечить трансляцию в разрешении 8K ряда мероприятий в рамках Олимпийский и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. В частности речь идёт о трансляции церемонии открытия и закрытия игр.

Технология видео сверхвысокой четкости (UHD) будет использоваться при освещении соревнований по семи олимпийским дисциплинам, среди которых, в частности, — лёгкая атлетика, плавание, дзюдо, футбол, настольный теннис, бадминтон и волейбол.

Во время Паралимпийских игра компания NHK задействует камеры с разрешением 8K в процессе съёмок для трансляции четырёх видов спорта, таких как лёгкая атлетика, плавание, бадминтон и регби на колясках. Согласно предварительно озвученному графику трансляций, компания NHK планирует вести 8K-трансляции каждый день на протяжении всего периода Игр.

Помимо этого, компания NHK планирует использовать вертолёты с установленными на них 8K камерами для организации трансляций церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр, проходящих на Национальном стадионе в Токио.

В заявлении пресс-службы компании NHK говорится: «Мы планируем использовать самые последние технологические разработки для ведения трансляций и обслуживания наших зрителей».

Летние Олимпийские игры запланированы на период с 24 июля по 9 августа, после чего последуют Паралимпийские игры, которые пройдут с 25 августа по 6 сентября.

Несмотря на то, что организаторы и вещатели полным ходом ведут подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио, пока нет чёткой уверенности касательно того, состоятся ли игры в назначенный срок в свете вспышки коронавируса.

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