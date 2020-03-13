MEGOGO запускает новый раздел. Медиосервис предоставит своим пользователям во всех странах возможность играть в популярные игры на Smart TV, сообщает пресс-служба.

Как сообщил директор по маркетингу и стратегии MEGOGO Иван Шестаков, сейчас раздел с играми тестируется и пока доступен только на некоторых моделях телевизоров LG. Если тест будет пройден успешно — медиасервис планирует расширить линейку устройств, поддерживающих новое направление.

«Запуск направления «игры» проходит период тестирования, чтобы мы могли более четко понять потребности нашего пользователя. При успешном прохождении теста, планируем значительно расширить направление и увеличить, как линейку с предложенными играми, так и модельный ряд телевизоров, что будет поддерживать функцию», – сказал Шестаков.

Отмечается, что сейчас пользователям MEGOGO доступны бесплатных 5 игр: «История Гимли», «Пасьянс Клондайк», «Викторина на миллион», «Нарды» и «Минёр». В скором времени раздел пополнится еще двумя играми, а также будет поддерживаться телевизорами Samsung с операционной системой Tizen и на LG с WebOS всех годов выпуска.

Напомним, в декабре прошлого года MEGOGO начал развивать аудио-направление, предоставляя пользователям доступ к различным подкастам, аудиокнигам и собственному аудиоконтенту сервиса. Направление «Аудио» доступно бесплатно всем пользователям приложения MEGOGO на смартфонах.

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