Американская стартап-компания Magic Leap, известная разработками в области дополненной реальности (гарнитура дополненной реальности Magic Leap 1), планирует продать бизнес. Руководство Magic Leap ведет переговоры о продаже либо части акций, либо целой компании, передает 3Dnews.

Согласно данным, сейчас Magic Leap активно обсуждает с консультантами возможность продажи акций, либо поиска стратегического партнёра на других условиях. Компания ведет переговоры с потенциальными новыми владельцами, из числа которых уже была исключена Facebook — сторонам не удалось договориться.

За все активы Magic Leap рассчитывает выручить не менее $10 млрд. Однако сложность в том, что компании необходимо найти нового владельца, который смог бы «заморозить» крупную сумму инвестиций на длительный срок. Ведь по-настоящему окупаться технологии дополненной реальности начнут только через несколько лет.

Отмечается, что в ближайшем будущем технологии дополненной реальности будут вовлечены, в основном, в производство и медицину. В связи с этим Magic Leap активно пытается заинтересовать своими разработками коммерческих потребителей из области промышленного дизайна, производства и медицины.

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