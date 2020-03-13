Киевстар еще больше расширил покрытие 4G в Украине, подключив к сети новые населенные пункты. Оператор предоставил доступ к технологиям четвертого поколения жителям 524 населенных пунктов на территории 22 областей, сообщает пресс-служба.

В частности, 4G появился в селах Белозерское, Святогорск, Острое (Донецкая обл), Золотое (Луганская обл) и др. Теперь связь четвертого поколения доступна для более 76% населения Украины, за два года ею успели воспользоваться более 10 миллионов абонентов.

С приходом LTE-технологий в нашу страну Киевстар отмечает рост объемов использования мобильного трафика: в 2019 году они выросли на 54%, по сравнению с 2018 годом, до 4263 Мб на абонента. Примечательно, что более 50% всего трафика использовано в сети 4G.

Напомним, что по данным аналитиков международных компаний Ookla и nPerf за 2018 и 2019 годы средняя скорость мобильного интернета в сети 4G в Киевстар – самая высокая среди всех мобильных операторов Украины.

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