Google поставила своим вендорам ультиматум. Компаниия, использующие Android TV для Smart TV или смартфонов, не должны создавать устройства на основе так называемых форков Android, в частности, Amazon Fire OS, передат Телеспутник.

Согласно данным, политика Google позволяет производителям создавать собственные версии (форки) Android на основе открытого исходного кода, если те соответствуют требованиям Google. Однако это разрешение не относится к ответвлениям, несовместимым с санкционированной версией Android, которым является, например, Fire OS для Amazon.

Если компания нарушит эти условия, то может лишиться доступа к магазину Play Store и приложениям Google для всех своих устройств.

Уточняется, что Google могла допускать исключения и позволять вендорам создавать устройства под управлением как Android TV, так и Amazon Fire OS. При этом бренды, под которыми продаются девайсы, не должны принадлежать одной и той же компании.

Напомним, в прошлом месяце Google направила правительству США прошение о возобновлении сотрудничества с Huawei. Таким образом компания надеется восстановить лицензирование своих мобильных сервисов китайского техногиганта.

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