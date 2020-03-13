«Медиа Группа Украина» приняла решение перенести дату перехода телеканалов «Футбол 1/2» на модель дистрибуции a la carte. Это связано с тем, что уже приостановлен ряд Чемпионатов по футболу и под вопросом проведение других значимых турниров из-за пандемии коронавируса.

Напомним, смена модели дистрибуции телеканалов «Футбол 1/2», которая предполагала изъятие этих каналов из сетей операторов платного телевидения, была запланирована на 15 марта текущего года.

Информация о новой дате – будет представлена позже, – говорится в пресс-релизе медиахолдинга.

Напомним, 1 февраля в Украине начал вещание телеканал «Футбол 3», который доступен для показа всем украинским провайдерам. Позже стало известно, что в эфире каналов «Футбол 1/2/3» будут транслироваться матчи трёх новых футбольных турниров.

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