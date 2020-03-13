«Сторожевой пёс» радиационной безопасности признал 5G-технологию безвредной для человека

Эксперты указывают на отсутствие каких-либо свидетельств, говорящих о том, что данная технология может принести вред здоровью человека.

По данным международного органа, отвечающего за установку пределов воздействия радиации, который впервые за более чем 20 лет обновил свои консультативные указания, технология 5G признана безопасной.

Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) – базирующаяся в Германии научная организация, которая оценивает риски для здоровья, связанные с эксплуатацией радиопередатчиков, призвала разработать новые правила для работы передатчиков сетей 5G в миллиметровом диапазоне – наиболее высокочастотной версии стандарта телекоммуникаций.

Однако на практике тот вариант сетей 5G, которые действуют на территории США и которые планируется запустить в Европе, предполагает выходные мощности передатчиков ниже нового максимума.

Доктор Эрик ван Ронген, председатель ICNIRP, заявил: «Мы знаем о том, что часть нашего сообщества обеспокоена вопросами, связанными с безопасностью 5G, поэтому мы надеемся, что обновлённые правила помогут этим людям чувствовать себя спокойно. Данные правила были разработаны после тщательного анализа всей имеющейся научной литературы, проведения научных семинаров и активных открытых консультаций. Они обеспечивают защиту от всех возможных научно обоснованных видов неблагоприятных воздействий на здоровье, вызываемых действием [электромагнитного поля] в диапазоне от 100 кГц до 300 ГГц».

Радиочастоты, задействованные для работы сетей 5G в Великобритании, аналогичные тем, которые используются для нужд мобильной связи с 1998 года, когда в ICNIRP опубликовали первый свод правил, регламентирующий работу источников электромагнитного излучения.

Однако, по словам Джека Роули, старшего директора по вопросам исследований и устойчивого развития в GSMA – отраслевом органе для операторов мобильных сетей, в 1998 году «не предполагалось» использование сетей 5G в миллиметровом диапазоне и прочих систем связи на частотах выше 6 ГГц.

Электромагнитное излучение на более высоких частотах воздействует на органические ткани несколько иным способом, рассеивая большее количество энергии по поверхности и меньше проникая вглубь, поэтому новые стандарты предполагают проведение измерений по меньшей поперечной плоскости и обращают большее внимание на поглощаемую мощность, а не просто направленную на тело.

«Главным является то, что фундаментальная основа для проведения оценки рисков для здоровья остаётся неизменной, – говорит Роули. – Пределы, обозначенные в 1998 году, по-прежнему защищены».

На практике, как старые, так и новые пределы вряд ли будут нарушаться при эксплуатации обычной сети мобильной связи.

По словам Роули, уровень воздействия базовых станций составляет около 1% от предусмотренного максимума, при этом тестирование самих мобильных телефонов и прочих гаджетов показало, что при их работе на максимально допустимой мощности уровень излучения составляет примерно 50% от верхнего предела. Впрочем, при повседневном использовании уровень воздействия очень похож на показатели работы базовых станций – около 1% от максимума.

Несмотря на неопровержимые доказательства того, что технология 5G, как и более ранние стандарты мобильной, полностью безопасен для здоровья людей, немалое количество скептиков опасается, что оно вызовет – или уже вызывает – проблемы со здоровьем, включая, предположительно, распространение коронавируса.

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