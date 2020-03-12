За прошедший год «Ростелеком» заключил ряд сделок на покупку региональных интернет-провайдеров. В общей сложности, в 2019 году оператор приобрел семь компаний и потратил 5,03 миллиарда рублей, передает CNews.

Согласно данным, наибольшая сумма была задействована при покупке группы компаний «Альянс-телеком», предоставляющей услуги интернета и ТВ белее чем 110 тысячам домохозяйств и 6 тысячам организаций на территории городов Приморского края. «Ростелекому» эта сделка обошлась в 2,2 миллиарда рублей.

Чуть более 900 миллионов было потрачено оператором на покупку группы компаний «Сумма Телеком» («Сумтел»), обслуживающей 94,5 тысячи домохозяйств и 4,4 тысячи корпоративных предприятий на территории 13 городов России.

В 700 миллионов «Ростелекому» обошлась покупка провайдера «Прометей». Компания распространяет услуги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обслуживает 1,4 тыс. организаций. Основная доля клиентов «Прометея» приходится на бизнес-центры и объекты коммерческой недвижимости.

В Карелии оператор приобрел 100% долю в компании «Связьсервис». Это интернет-провайдер, обслуживающий физических лиц и организации в городах Петрозаводск, Беломорск и Кондопога. Сделка обошлась оператору в 337 миллионов рублей.

В Новосибирске «Ростелеком» потратил 465 миллионов рублей на покупку группы компаний «Мегаком», предоставляющую услуги доступа в интернет, услуги доступа к каналам связи для единой клиентской сети VLAN и сдающий в аренду оптические волокна для корпоративных клиентов. «Мегаком» обслуживает 3более 3 тысяч корпоративных клиентов.

Еще 348 миллионов рублей оператор заплатил за покупку группы компаний «Инфолинк», обслуживающей 25 тысяч домохозяйств и 2 тысячи корпоративных клиентов в Чебоксарах и Новочебоксарске. Также «Инфолинк» владеет собственной волоконно-оптической сетью связи.

И в подмосковном Реутове «Ростелеком» приобрел компанию «Лекстар Коммуникейшен», предоставляющую интернет-услуги более чем 11 тысячам домохозяйств. Сумма сделки — 69 миллионов рублей.

Напомним, прошлой осенью ссобщалось, что ВТБ планирует стать совладельцем «Ростелекома». Специально для этой сделки телекоммуникационная компания выпустила новые акции, 17% которых намеревался выкупить выкупил ВТБ.

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