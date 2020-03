Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin показала свою многоразовую ракету. Ожидается, что в будущем ракета New Glenn сможет успешно конкурировать с Falcon Heavy от SpaceX, передает Хайтек.

Согласно данным, New Glenn будет иметь в высоту в 95 м и максимальную грузоподъемность свыше 45 т. Новый обтекатель ракеты New Glenn составляет в диаметре более 7 м. В будущем New Glenn будет доставлять на орбиту коммерческие грузы, а также выполнять военные и научные миссии.

Также Blue Origin продемонстрировала недавно достроенный собственный Центр управления полётами на мысе Канаверал. С его помощью в дальнейшем будут осуществляться запуски New Glenn.

An inside look at our completed mission control in the #NewGlenn rocket factory. pic.twitter.com/65FAhPBbgh — Blue Origin (@blueorigin) March 11, 2020

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.