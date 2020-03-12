В данной публикации речь пойдёт о случаях, когда антивирусное программное обеспечение замедляет скорость просмотра сайтов в браузере, а также о случаях, когда антивирус снижает скорость подключения к сети интернет в целом.

Многие пользователи задаются вопросом о том, может ли антивирусное программное обеспечение замедлять скорость интернета. Однако ответ на данный вопрос не столь однозначен, как того бы хотелось.

Большая часть антивирусных программ, исходя из своих технических характеристик, не должны замедлять скорость интернет-подключения. Возможны отдельные ситуации, когда антивирусная программа использует данные, получаемые в «фоновом режиме» (например, при обновлении вирусных баз или самой программы), однако этот процесс не должен быть сильно заметен.

Впрочем, определённые функции антивирусных программ действительно замедляют процесс просмотра сайтов в браузере. Здесь необходимо внести ясность, чтобы видеть различие (хоть кому-то это может показаться чем-то, схожим с разделением волос). В большинстве случаев антивирус на самом деле не тормозит скорость работы интернета – он лишь замедляет скорость отображения страниц в браузере – в силу того, что программа сканирует в режиме реального времени, собственно, сами страницы, ссылки и загружаемые скрипты. И этот процесс в значительной степени зависит от конкретных антивирусных программ – некоторые компании выпускают продукты с более высокой производительностью, другие – с менее высокой.

Авторы данной статьи опишут вам ситуации, в которых антивирусная программа лишь замедляет процесс просмотра сайтов в браузере (не влияя на скорость самого подключения к интернету), а также ситуации, в которых антивирус действительно снижает общую скорость подключения к интернету.

Влияние антивирусов на скорость загрузки сайтов в браузере

Это чем-то похоже на задержку в прямых телевизионных трансляциях – новостной канал с такими трансляциями обычно имеет задержку в 7 секунд – она используется для того, чтобы команда прямого эфира могла «отцензурировать» нежелательный контент, который не должен попасть в эфир. Однако это не назовёшь «замедлением» записи. Они ведут запись с нормальной скоростью. При этом имеет место задержка передачи контента, помогающая отфильтровывать нежелательные материалы. Практически то же самое происходит при сканировании контента антивирусом в режиме реального времени.

Как только пользователь начинает загружать страницу web-сайта либо скачивать файл – антивирусная программа тут же запускает режим сканирования. Она должна проверить страницу на наличие зловредных скриптов, которые могут использовать уязвимости в системе безопасности браузера. Когда антивирусная программа проводит сканирование страницы – последняя загружается медленнее. И поэтому многие люди склонны считать, что антивирус «замедляет» работу интернета.

Самый простой способ узнать о том, замедляет ли антивирусное программное обеспечение только работу браузера или же оно замедляет процесс передачи данных, заключается в использовании ресурса Speedcheck при включенном и отключенном антивирусе – с последующим сравнением результатов.

Как антивирус может замедлять скорость интернета

В ряде случаев Антивирус действительно способен снижать скорость работы интернета. Как упоминалось выше, антивирусная программа может использовать часть пропускной способности канала для получения обновлений вирусных баз и установочных файлов. Это особенно заметно в случаях, когда пропускная возможность канала ограничена. Ещё одной ситуацией, когда антивирус может замедлять скорость интернета, является использование встроенного брандмауэра или VPN.

Общеизвестным фактом является то, что брандмауэры уменьшают скорость подключения к интернету (в зависимости от настройки). Таким образом, если антивирус использует собственный брандмауэр (который работает поверх встроенного брандмауэра Windows), это обычно негативно сказывается на скорости подключения к интернету. Вот почему обычно рекомендуется использовать лишь один из брандмауэров. Представьте себе, что брандмауэр – это контрольно-пропускной пункт на пути следования трафика – передача трафика (данных) замедляется во время прохождения данного КПП. А представьте себе два КПП, расположенных последовательно, – трафик не просто замедляется, а почти останавливается.

Если говорить о VPN, то многие антивирусные программы от ведущих разработчиков имеют встроенный VPN, который включается опционально. Если подключаться к интернету через VPN – то данные, следовательно, идут через VPN-сервер. Если снова сравнивать с дорожным движением – представьте себе объездную трассу. Объездную трассу, которая длиннее, чем основная дорога. И вместо того, чтобы следовать прямо по маршруту из пункта «А» в пункт «Б», данные направляются из пункта «А» в пункт «Б» через пункт «В». Таким образом, VPN может существенно замедлять скорость подключения к интернету – в зависимости от VPN-сервера, к которому осуществляется подключение.

Причины замедления антивирусом интернета и ПК

Ниже в качестве резюме приведена информация, раскрывающая причины, по которым антивирус замедляет скорость интернета.

Для защиты компьютера от сетевых и внешних угроз антивирус использует различные методы сканирования. Если определенный тип сканирования не поддерживается определенным браузером, для загрузки страниц может потребоваться больше времени.

Если на компьютере помимо антивируса установлено также другое программное обеспечение для защиты, это может замедлить работу системы. В таких случаях при попытке подключения к интернету скорость может быть относительно низкой.

Часто скорость подключения к интернету зависит от аппаратного оборудования и функциональных особенностей браузеров. В частности, пользователи определённо столкнутся с проблемами, связанными со скоростью интернета, если будут использовать антивирус с устаревшими моделями компьютеров.

В случае, если версия антивируса, установленная на ПК, устарела, для открытия страниц потребуется большее время. Следовательно, убедитесь, что программное обеспечение и браузер обновлены, дабы избежать проблем со скоростью интернета, связанных с использованием антивируса.

Иногда при включении определённых брандмауэров, надстроек и расширений браузера может возникать конфликт с антивирусной программой. Вот почему лучше избегать таких приложений, которые могут повлиять на работу интернета и замедлять скорость загрузки.

Если на жёстком диске ПК недостаточно места, но вы установили антивирус, это может замедлить скорость доступа к интернету.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.