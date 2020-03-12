В текущем году Google готовится показать новую телеприставку Chromecast Ultra. Главным отличием от предыдущей модели станет полноценная Android TV и пульт дистанционного управления, передают Вести.Ru.

Согласно данным, у новой модели, так же как и у нынешней, будет поддержка контента в качестве 4K HDR и возможность подключаться к Bluetooth и Wi-Fi. К тому же, внешне приставка будет мало чем отличаться от предшественника, разве что получит HDMI-коннектор.

Тем не менее, новый медиаплеер снабдят операционной системой Android TV, благодаря чему пользователи смогут получить доступ к приложениям вроде YouTube TV, Netflix, Disney+ и Hulu.

Также у новой модели будет программируемый пульт ДУ с микрофоном и клавишей для вызова «Ассистента» Google, что позволит управлять устройством посредством голосовых команд.

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