Новое тревел-шоу будет выходить в эфир по субботам.

14 марта на телеканале «Футбол 1» премьера – стартует показ футбольного телевизионного шоу «Суперматч». Первый эпизод выйдет в эфир в 10:25 по киевскому времени.

«Это эмоциональное и драйвовое тревел-шоу, выходящее за рамки чисто футбольной аудитории. Ведущие – вице-чемпион мира по ралли, журналист Павел Черепин и актёр шоу «Мамахохотала» Евгений Янович – посещают интересные мировые футбольные дерби, показывают туристическую привлекательность и доступность городов, делятся лайфхаками и эксклюзивными историями, посещают стадионы, футбольные музеи и бары. Стамбул, Милан, Барселона, Рим, Тбилиси, Порту, Сплит, Марсель, Дортмунд, Прага – зрители смогут получить незабываемые эмоции, повторив путь ведущих в один из мировых футбольных суперматчей», – говорится в сообщении пресс-службы телеканалов «Футбол 1/2/3».

Напомним, 1 февраля в Украине начал работу новый спортивный телеканал «Футбол 3». Позже стало известно, что телеканалы «Футбол 1/2/3» купили права на показ матчей трёх новых футбольных турниров.

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