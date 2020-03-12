Киевский городской совет проголосовал за установление правил сотрудничества между мобильными операторами и коммунальными службами. Решение поддержал 71 депутат горсовета, пишет Укринформ.

Согласно данным, утверждение норм сотрудничества и тарифов сдвинет с мертвой точки запуск 4G на всех станциях киевского метрополитена. Как сообщали ранее операторы связи, тормозит строительство сетей только ожидание решения Киевсовета.

По словам секретаря Киевсовета Владимира Прокопива, в соответствии с решением депутатов, мобильные операторы теперь ежемесячно будут легально платить налоги в бюджет Киева за ипользование коммунальной инфраструктуры города.

Напомним, 5 марта в киевском метро на станции «Академгородок» запустили 4G.

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