Мультиплатформенный оператор «Триколор» подвел итоги борьбы с пиратством в прошлом году. В течение 2019 года компании удалось добиться возбуждения большего количества уголовных дел и более строгих наказаний для нарушителей авторских прав, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, всего за прошлый год «Триколор» повлиял на возбуждение 15 уголовных производств против пиратов, на три больше чем в 2018 году. Были установлены личности 17 нарушителей, 10 из них получили обвинительные приговоры.

Кроме того, по словам оператора, ужесточаются и меры наказания для злоумышленников. Суд все чаще выносит приговор в виде лишения свободы, пусть и условного, для нарушителей авторских прав. Это свидетельствует о том, что безнаказанность пиратов уходит в прошлое.

Отдельно «Триколор» выносит ситуации с незаконной трансляцией своих каналов в общественных местах. В прошлом году оператор направил правоохранителям свыше 50 заявлений о нарушениях, связанных с показом каналов без соответствующего договора с правообладателем. Как следствие — 18 нарушителей заключили контракты с «Триколором» в рамках досудебной работы, в отношении остальных были приняты дополнительные меры.

«В рамках арбитражного судопроизводства оператору удалось добиться положительных решений по двум искам на сумму 70 000 рублей. Еще по одному иску в рамках гражданского судопроизводства правонарушитель согласился выплатить компенсацию в рамках заключенного в суде мирового соглашения», — говорится в пресс-релизе.

Дополнительно «Триколор» проводил работу по обнаружению сайтов, незаконно использующих товарные знаки компании. Так, суд вынудил администратора сайта sputnik-tricolor.ru выплатить мультиплатформенному оператору 50 000 рублей; администратора сайта www.tv3color.ru — 60 000 рублей. По результатам еще одного судебного процесса, администратор целого ряда доменных имён, использовавших товарные знаки «Триколора», выплатил компенсацию в размере 100000 рублей и возместил понесённые компанией судебные расходы.

Напомним, в прошлом году «Триколору» удалось добиться для нарушителя одного из самых строгих наказаний за пиратство. За предоставление нелегального доступа к контенту оператора злоумышленник получил 1,5 года принудительных работ.

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