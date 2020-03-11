Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. Хруничева (входит в «Роскосмос») отложил запуск ракеты-носителя «Протон-М», который должен был состояться в марте. В ракете была обнаружена техническая неисправность, передает РБК.

Точнее, неисправности были обнаружены в двух ракетах «Протон-М». Запуск одной из них был намечен на март, но из-за дефектных болтов во внутреннем крепеже был перенесен на май. Ракета-носитель должна была вывести в космос два спутника «Экспресс».

Недавно выяснилось, что аналогичный дефект присутствует и у «Протон-М», которая предназначалась для запуска научной миссии ExoMars-2020 на Марс в июле. Однако, скорее всего, ракета отправится в космос по графику, поскольку для замены деталей потребуется около 45 дней.

Напомним, в октябре «Роскосмос» отправил с Байконура ракету-носитель «Протон-М» со спутниками 5 West B и MEV-1.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.